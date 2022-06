Cansado de la inseguridad, electrificó su casa en San Antonio de Arredondo

Un vecino de la localidad de San Antonio, que habita en el barrio Playas de Oro Cuatro, sufrió un robo el viernes pasado en horas de la tarde, denunció que está cansado de la inseguridad y tomó la determinación de electrificar su vivienda.

«El viernes por la tarde, me vengo a trabajar a Carlos Paz y por desgracia, me había olvidado el celular en la mesa de mi casa. Volví descubrí que habían roto la puerta y que estaba todo revuelto. Se llevaron el celular, un elemento de electrónica y una soldadora. Tenemos sospechas de algunos jóvenes, pero no hay nada. Al lado de mi casa, hubo un robo similar hace un tiempo, destrozaron a patadas la puerta o a pedradas y al frente, también se llevaron elementos de la gente que estaba construyendo»; aseguró Fernando.

«Electrifiqué todo, espero que la justicia haga algo o el seguro me cubra. Ahora, si un ladrón entra a mi casa y tiene la mala suerte de morirse, lo lamento mucho. Esto es producto del cansancio y la bronca, la falta de acción de la justicia. La policía actúa bien, pero responden a ellos y no los mandan a que actúen cuando tienen la posibilidad y capacidad de hacerlo»; añadió.

«Si yo paso un semáforo en rojo, tengo una multa. Si van y rompen o roban un cartel de la calle, van y los buscan porque es el Estado el que lo pagó. Yo lo único que pido que si alguien encontró el celular en la zona y saben quien soy, que lo dejen en la panadería frente de mi casa»; completó el vecino.