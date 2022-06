Forzaron una reja y desvalijaron una casa en San Antonio

Delincuentes forzaron una reja e ingresaron a una casa en el barrio Solares de San Antonio, revolvieron todo en búsqueda de dinero en efectivo y se llevaron dos televisores y una garrafa. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y en la vivienda habita un matrimonio y sus tres hijos, que no se encontraban en el lugar al momento del robo.

El miedo de la familia es que los ladrones vuelvan a ingresar con intenciones de llevarse más cosas, al tiempo que sostuvieron que es la primera vez que padecen un hecho de inseguridad de estas características.

«El robo fue en mi casa, entraron por la habitación de los nenes míos. Forzaron la reja y rompieron la ventana, encontramos una piedra arriba de la cama y todo revuelto. Se llevaron dos televisores y una garrafa de diez kilos. Yo llegué a mi casa cerca de la una y media y me encontré con esto»; dijo la mujer, quien precisó que no hay cámaras que permitan reconocer a los ladrones.

«Llamamos a la Policía, llegaron a los quince minutos pero no salieron a buscar nada. Atrás de mi casa hay un campo, donde estarían haciendo un barrio privado. Nunca me había pasado algo así pero cuando me pasó esto, publiqué en una página de San Antonio y me enteré que habían sucedido varios hechos similares»; reconoció la vecina.

«Supuestamente, había dos chicos que antes habían intentado robar unas herramientas, los descubrieron y salieron corriendo. Creo que buscaban plata, porque revolvieron todo»; completó.