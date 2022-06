Le robaron la moto y se quedó sin movilidad para ir a trabajar

Una vecina del barrio Los Algarrobos de Villa Carlos Paz denunció haber sufrido el robo de su moto, en un hecho ocurrido el último sábado en horas de la madrugada. Eliana vive horas de angustia y contó que era su única movilidad.

«El sábado a la madrugada, me robaron la moto. Me levanté a las siete de la mañana y cuando salí, ya no estaba. Yo vivo en un complejo, pero el portón estaba abierto de par en par»; contó la vecina damnificada.

«Yo trabajo en la entrada de Carlos Paz y ahora me quedé sin movilidad. Salgo muy temprano a la mañana y me tengo que empezar a ir en taxi porque tengo miedo. La semana anterior, se dio otro robo de una moto cerca de mi casa»; agregó.

«Realicé la denuncia y la publiqué en las redes para ver si alguien la ve y me puede decir algo. Estoy analizando ofrecer alguna recompensa, es una moto Honda Wave modelo 2017 de color roja que no tiene un espejo»; finalizó. Para aportar cualquier información, comunicarse al 3541-684114.