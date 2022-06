La madre del joven asesinado por su abuelo dijo que fue un crimen premeditado

Un joven fue asesinado este jueves por su abuelo en la puerta de su casa en Bahía Blanca, Buenos Aires. La madre de la víctima asegura que se trató de un hecho premeditado y que su padre es un hombre violento que acosaba a su hijo.

La madre de Brian Berna (29), Mariel, aseguró que la decisión de su padre de matar al joven "fue premeditada" ya que el hombre el lunes "cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá que cierre la puerta".

Asimismo, la mujer indicó que su padre "siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo", en referencia a que es un militar retirado..

“Yo no me trataba ni con él ni con mi madre", expresó la mujer, al señalar que "siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, a quien le diagnosticaron un trastorno de personalidad y de conducta.

En relación a su hijo indicó que tenía problemas nerviosos, algo que sus padres nunca asumieron. Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente, el diagnóstico de mi hijo son trastornos de personalidad y de conducta", dijo al indicar que el muchacho "no estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar a tratarse".

El asesino, Domingo Faustino Berna (76) fue dejado en libertad luego de que el fiscal lo imputara del delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo.