Carlos Paz: desesperado pedido del turista que le robaron la moto

Pablo es uno de los damnificados del robo de motos que ocurrió esta madrugada en el barrio Los Manantiales de Carlos Paz.

Relató a EL DIARIO el momento desesperante que pasaron anoche cuando vieron cómo se llevaban dos motos de alta cilindrada de calle Los Cóndores al 1000.

"Estabamos en la casa que tiene rejas y un portón con candado. Nos fuimos a dormir tipo 12:30 y mas o menos a las 2:40 el dueño de la casa escucha un ruido, y mira que el portón estaba corrido. Ahí ve que una moto ya estaba afuera de la casa, y estaban sacando la otra. Salió corriendo y gritando, y casi que llega a alcanzarlos y a pocos metros arrancaron y se fueron" relató.

Los delincuentes huyeron de Carlos Paz esquivando un operativo policial a la salida de la ciudad en la colectora de la ruta 20. Más tarde, recuperaron una de las moto gracias al accionar de la policía de Malagueño.

De esa forma se recuperó la motocicleta Bajaj color blanca y se detuvo a un menor de 14 años de edad, domiciliado B° Altos San Pedro de Carlos Paz, quedando el rodado y el menor a disposición de la Justicia.

"Vino la policia rapidísmo, le pasamos la informaión y nos avisan que al rato atraparon al que se llevó la moto del dueño de la casa pero la mía no" aseguró Pablo, el turista damnificado.

Los delincuentes le robaron al hombre de 37 años de edad, una motocicleta Gilera Voge 500R de color gris plata y pide ayuda para recuperarla (ver imagen).

"Nosotros vinimos el viernes de Santa Fe, y nos ibamos a ir hoy, pero nos iremos mañana a la mañana. Vinimos cinco motos y ahora son cuatro. Yo me voy con mi compañero, y me quedaré esperando buenas noticias y me venga a buscarla".