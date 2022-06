Urgente traslado de Ricardo Jaime desde Ezeiza a Córdoba

El ex secretario de Transporte se encuentra alojado en el módulo MD1 del penal de Bouwer.

El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, preso desde 2016, fue trasladado en las últimas horas desde el penal de Ezeiza a la cárcel de Bouwer, en Córdoba.



El ex funcionario kirchnerista fue alojado en el Módulo MD1. Tuvo permiso para viajar con el fin de visitar a su madre quien se encuentra en grave estado de salud.



Jaime cumple una condena unificada de ocho años de prisión por tres causas: cohecho a empresarios del transporte a los que debía controlar, intento de robo de prueba durante un allanamiento a su casa y por la tragedia de Once.