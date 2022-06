Le desvalijaron la casa y se llevaron el celular de su hermano fallecido

Una vecina de la localidad de Tanti denunció que delincuentes desvalijaron su casa y se llevaron dinero y diversos objetos, entre los que se encuentran un teléfono celular que pertenecía a su hermano fallecido. La mujer sostiene que no tiene un gran valor comercial y que alberga las fotos y recuerdos más valiosos.

Gisela Peña contó a EL DIARIO: «Yo me fui por unos días y dejé a unos familiares cuidando la casa. Ellos salieron el sábado a la madrugada y cuando volvieron, alguien había entrado a la casa por la ventana y se había llevado zapatillas, dinero que teníamos ahorrado y papeles. Cuando llegamos con mi marido, empezamos a ver que se habían llevado y entre las pertenencias robadas, estaba el celular de mi hermano fallecido hace tres años. Es un teléfono que le había traído de Brasil».

«Lo que más me duele es que es un teléfono viejo, una marca que no se venda acá y no sirve. Había fotos, chats, mensajes de voz y cosas de él, muchos recuerdos importantes para mí. Por eso, pido que si alguien lo tiene me lo devuelva o lo deje en algún lado. Es muy grande el valor sentimental que tiene para nosotros, él ya no está y es lo que nos va quedando»; reconoció.

Para aportar cualquier información, comunicarse al 3541-645053.