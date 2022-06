Carlos Paz: Tensión, un dramático rescate y la emoción de una madre

Una dramática situación se vivió ayer en una vivienda de Villa Carlos Paz, donde un pequeño convulsionó y dejó de respirar. El rápido accionar de los efectivos policiales y los bomberos y el personal del Hospital Sayago posibilitó que Rafael, de tres años de edad, recuperara sus signos vitales.

El hecho ocurrió en un inmueble de la calle Mendoza, en el barrio Las Malvinas, y la madre del menor se mostró agradecida y dijo que vivió uno de los peores momentos de su vida.

Patricia Palavecino contó a EL DIARIO: «El día anterior, habíamos ido al médico porque tenía fiebre y estaba tomado paracetamol por prescripción médica. Él no tenía ningún problema previo y ese día me dijo que tenía sueño y se acostó. Al rato, fui a revisarlo y noté que tenía un color pálido y no reaccionaba. Lo levanté y salí corriendo hacia afuera, donde los vecinos me asistieron. Uno de ellos se comunicó con la Policía y el operador empezó a hacerme preguntas y nos dijo qué debíamos hacer».

«Llegó la policía y empezaron a asistirlo, parecía que se había ahogado pero en realidad había convulsionado por la fiebre. Lo llevamos al hospital en el auto de un vecino acompañados por el personal policial. Fue un momento terrible»; dijo la mujer.

«Quiero agradecer a Matías Ludueña del CAP y a Alan Vera del escuadrón motorizado, quienes junto al cabo Juan Romo (operador) y los bomberos Ezequiel Zingoni, José María Carballo, Daniela Tapia e Ignacio Porcara salvaron la vida de mi hijo. También agradezco al personal del Hospital Sayago que lo atendió y le realizó una serie de estudios, a los vecinos y al jardín Intendente Grimberg donde yo trabajo», añadió la madre.

Es importante destacar, que el pequeño se encuentra fuera de peligro y fue visitado anoche por el oficial Ludueña, el primero en acudir al lugar y brindarle asistencia al menor.