El padre del subteniente muerto denunció a los superiores

Ezequiel Chirino, el papá de Matías, el joven de 22 años oriundo de Río Cuarto que murió este domingo en Paso de los Libres, Corrientes, tras su fiesta de iniciación en el Ejército Argentino, denunció a cargos superiores por maltrato.

“Fue lo peor que me pasó en la vida”, dijo sobre la pérdida de su hijo, luego de haberlo llevado el fin de semana hasta Corrientes. Tras la fiesta de iniciación, el joven fue llevado a un hospital con signos vitales mínimos.

“Estaba en un hotel alojado todavía y recibo una llamada que, desde el otro lado del teléfono, se presentó como ‘De la Torre, encargado del grupo de artillera Monte 13’ y me dijo: ‘Venite al hospital porque tu hijo está muerto’. En un ataque de pánico, tiré el teléfono, dije que no podía ser, no reaccionaba. Devolví la llamada, me atendió de nuevo diciéndome que había fallecido, que estaba muerto”, recordó, conmocionado.

Ya en el hospital, el único detalle que le agregó fue que murió “cuando dormía”.

El joven había participado horas antes de una cena junto a otros dos camaradas y sus superiores en el casino de oficiales. Ezequiel contó que su hijo debió llevar “vinos, whisky y cervezas de los más caros, además de cigarrillos y asado”.

La autopsia reveló que el joven cordobés murió por ahogamiento y un posterior paro respiratorio por abundante ingesta de bebida y comida, agregó el padre, quien contó que, según mensajes que encontró en el teléfono de su hijo, Matías fue obligado a comer y beber en abundantes cantidades.

“Después, lo hicieron dormir en el suelo, con un colchón y, cuando se despertaron sus compañeros totalmente también en mal estado, le hicieron RCP, pero ya debe haber estado muerto”, supuso en medio de la tristeza que vive estos días, tratando de reconstruir las últimas horas de su hijo y poder saber qué pasó.

El caso es investigado por el fiscal federal Fabián Martínez, junto a la Fiscalía Provincial. Por su parte, el Ejército Nacional relevó a once superiores en las últimas horas.