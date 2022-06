La acusación de otra joven complica aún más a Villa

Buenos Aires. La joven que declaró la semana pasada en la causa que tiene al futbolista Sebastián Villa acusado por el presunto abuso sexual de una mujer en un country de la localidad bonaerense de Canning aseguró ante la Justicia que esa misma noche también fue víctima del colombiano, quien la encerró en una habitación, "se bajó los pantalones y se subió encima" de ella, pero que en un descuido logró escapar.



Si bien declaró como testigo en el marco de la investigación por el supuesto "abuso sexual con acceso carnal" que tuvo como víctima a Rocío Tamara Doldán (26), la nueva víctima le dijo a la fiscal que no quiere instar la acción penal, y como se trata de un delito de instancia privada, no puede ser investigado sin su autorización.



De todas formas, la fiscal de la causa Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Esteban Echeverría, incorporó su testimonio al expediente y le sirve para obtener nuevos elementos de prueba como para indagar al imputado el próximo jueves.



En este nuevo testimonio, la joven -de quien se preserva su identidad para no ser revictimizada- contó que concurrió a la casa de Villa la noche del 26 de junio del año pasado a pedido del guardaespaldas del futbolista de Boca, apodado "Vikingo" y, de hecho, su nombre quedó registrado en el libro de ingresos del country "Venados II".



De acuerdo con su relato, durante la madrugada le pidió una camiseta al futbolista y este se la llevó a la habitación.



"Me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fue dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta", explicó la joven, quien agregó que cuando quiso salir de la habitación, Villa la "empujó a la cama", que forcejeó con él y que no le entendía lo que decía "porque estaba muy borracho".



"El se bajó los pantalones y se subió encima mío", agregó la nueva víctima, quien aseguró que le "arrancó la bombacha" y que la tenía "agarrada de los brazos", hasta que logró distraerlo y pudo escapar de la habitación.



Esta testimonial, junto a otras que tomó días atrás a distintas personas que participaron del encuentro la noche del 26 de junio pasado, forman parte de las nuevas medidas de prueba que la fiscal González suma al expediente con el fin de profundizar la pesquisa por el abuso sexual, como le ordenó el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, cuando rechazó el pedido de detención de Villa formulado el 7 de este mes.



Ahora, la fiscal aguarda el próximo jueves a Villa, a quien indagará por la violación de Doldán.



La denuncia contra el delantero de Boca fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



La causa anterior



Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.



De hecho, una jueza correccional de Lomas de Zamora ya le había concedido al acusado una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de esa otra causa.