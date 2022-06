Le robaron y la madre del ladrón llamó para decirle que había sido su hijo

Ocurrió el sábado en horas de la mañana en Villa Parque Lago San Roque, luego que un joven ingresara a una vivienda y sustrajera más de veinte pares de zapatillas, bolsas con medias y ropa que iba a ser donada a un comedor. La madre del ladrón se comunicó con la víctima y le confesó que el autor del robo había sido su hijo.

Daniela Espinosa habló con EL DIARIO y relató la situación vivida: «El sábado por la mañana, me di cuenta que habían ingresado a una construcción que tengo en el mismo terreno, que está completamente cerrada y que utilizo como depósito para guardar las zapatillas que vendo. Cuando me di cuenta, me faltaban los 22 pares que había comprado, una bolsa con medias y la bolsa de ropa para donar que luego tiraron en un terreno baldío. Llamé a la Policía, vinieron a ver si podían tomar algunas huellas y cuando se fueron, me llamó una vecina del barrio y me confesó que había sido su hijo».

«Ella se acercó y me dijo: ´vení a mi casa con la Policía´. Los llamé nuevamente y no dirigimos hacia su casa, el chico no estaba y ella se dio cuenta que había dejado una bolsa con cosas y que mucha gente se acercó a buscar zapatillas que él había vendido. Nosotros vivimos hace años acá y nos conocemos todos, él había venido unos días antes a comprarme unas zapatillas»; contó la mujer.

«Se hicieron algunos allanamientos y se recuperaron algunas cosas, pero nadie sabe dónde está ahora. Él es una persona mayor, tiene 24 años, y su madre tampoco sabe dónde está. Las zapatillas las dejó en distintos lugares del barrio para que se vendan y es insólito lo que pasó. No son zapatillas comunes, tienen sus diferencias y estamos tratando de recuperarlas»; completó.