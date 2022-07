Carlos Paz: Se encadenó para que le devuelvan su casa

El vecino de Villa Carlos Paz que sufrió una falsa denuncia y durante tres meses, vivió dentro de un auto y en casas prestadas por familiares y amigos, se encadenó esta tarde frente al edificio de Tribunales. El hombre asegura que nuevamente es víctima de una acción judicial que vuelve a ponerlo en la calle y responsabilizó a su ex pareja.

Jorge Quinteros se separó de la madre de sus hijos luego de una relación de 14 años y sostiene que está viviendo un calvario. La justicia falló a su favor, pero una estrategia de los abogados de su ex pareja le impidió recuperar su hogar.

«Estoy con una desesperación tremenda, es mi casa y necesito que me devuelvan mi casa. Ella sabe mejor que nadie que me pertenece, así lo saben también los testigos, la gente que vive al lado de mi casa. Viví tres meses en un auto para tener mi casa, el 1 de junio la notificaron para que se vaya y ahora estamos con esto. Lo único que quiero es volver a mi casa, mi mamá no tiene donde ir y yo no puedo llevarla a mi casa»; manifestó Jorge.

«Mi ex pareja tiene una casa en barrio La Quinta, donde no vive nadie. Ella lo único que quiere es que yo muera de un infarto, sabe que soy hipertenso, obeso y tengo problemas de salud. Vine y me encadené porque necesito que haya justicia, necesito volver a mi casa. ¿Hasta cuando tengo que seguir aguantando todo esto?»; reconoció.

Lucas Ontivero es el abogado que lo representa y señaló a EL DIARIO: «En el día de ayer hemos recibido una notificación en la cual, el Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación nos dio la razón nuevamente en cuanto a no dar lugar a los planteos realizados por la demandada. Tenemos una sentencia en donde se ordena la restitución de la vivienda, la contraparte presenta un incidente de nulidad que es rechazado y a ese recurso, la contraparte presenta un recurso de reposición con recurso de apelación en suspenso. El juez nos volvió a dar la razón, le niega el recurso de reposición pero le ha concedido el recurso de apelación».

«Eso significa que la causa es enviada a una cámara civil y comercial en Carlos Paz para que sea analizada en una segunda instancia. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de un tiempo prolongado para que se resuelva»; añadió.

En tanto, en relación a la denuncia de violencia de género en contra del vecino, el letrado informó: «Hay varias cuestiones pendientes de resolver en relación a las denuncias penales que no han sido claras y que no han dado lugar a otras medidas como detenciones. Sin embargo, todavía están en etapa de investigación. Seguramente, en Córdoba se analizará específicamente lo que hace a los agravios de la contraparte y es una estrategia legal que sólo busca ganar tiempo»; completó.