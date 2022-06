Le dieron un cóctel de drogas y casi lo matan, ocurrió en San Juan

Un grave caso de bullying se registró en un colegio de San Juan donde dos alumnos drogaron a un compañero y le provocaron una intoxicación. El joven se encuentra internado en el Hospital Rawson luego de haber consumido un «cóctel» de antidepresivos y estimulantes que le colocaron en una bebida.

Si bien se encuentra fuera de peligro, la mamá de la víctima señaló: «Los médicos me dijeron que le agradezca a Dios porque pudo haber sido mucho peor».

«Me llamaron para decirme que mi hijo estaba mal. Pensé que se había caído, pero me dijeron que lo habían drogado. Cuando llegué a la escuela estaba desvanecido. No era él. Cuando llegué mi hijo estaba perdido. No podía estar de pie. Cuando me acerqué se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada»; agregó.

El hecho se produjo ayer en el horario de clases y el adolescente debió ser sometido un lavaje de estómago para que pudiese eliminar de su organismo benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas.

«Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El ministerio actuará en consecuencia»; sostuvo Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación.