Vídeo: Así abrieron y desvalijaron un vehículo en Villa Domínguez

Las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el barrio Villa Domínguez, registraron el momento en que un delincuente desvalijaba un vehículo estacionado y se daba a la fuga.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el martes pasado en la calle Espora y aseguran que se multiplicaron los hechos con características similares en la ciudad.

En la filmación, puede verse un hombre que baja de un Renault Clío de color azul que circulaba en contramano, se acerca a un Toyota Corolla y comienza a violentar una cerradura.

«Están robando muchas vehículos. Me rompieron la cerradura, me abrieron el baúl y me robaron la goma de auxilio. Ocurrió a las 14 horas a cuadras del IESS y en pleno movimiento, se necesita que haya una respuesta»; expresó el damnificado.