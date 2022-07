Se prendió fuego una casa, había varias mascotas adentro

Una vivienda se prendió fuego en la ciudad de Rosario en momentos en que había varias mascotas adentro. El hecho ocurrió en Juan B. Justo al 7700, en la zona noroeste, y los bomberos lograron controlar la situación.

Los moradores de la casa no se encontraban en el lugar cuando inició el fuego, aunque hay dos gatos extraviados.

«La verdad no sé qué pasó. Me fui temprano con mi hijo y cuando volví estaba todo así. No sé qué pudo haber pasado»; dijo la dueña del inmueble, quien estalló en llanto al no tener noticias de sus mascotas.