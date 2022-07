Muerte en Punilla: ¿Qué dijo la jefa de Policía de Córdoba?

La jefa de Policía de la Provincia de Córdoba, la comisario Liliana Zárate Belleti, encabezó esta tarde una rueda de prensa donde se refirió a la muerte del joven Jonathan Romo, ocurrida el domingo pasado en la comisaría de La Falda y por la que han sido detenidos e imputados seis policías. Envió sus condolencias a la familia y dijo que la fuerza policial se puso a disposición de la justicia para que sea esclarecido el confuso episodio.

«Desde la Jefatura de Policía, de quien les habla y de parte de todo el Estado Mayor, repetimos nuestra condolencia a toda la familia por esta pérdida irreparable. Desde el primer momento me comuniqué con la fiscal interviniente, la doctora Paula Kelm (quien estuvo en primera instancia a cargo de la investigación), envíe personal de la Dirección General de Control de Conducta para llevar adelante las tareas pertinentes junto a la fiscal. Así como también lo hice a posterior con el doctor Raúl Ramírez, siempre a disposición y con la convicción que se debía llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este lamentable hecho»; manifestó.

«Sabemos que no se observaron y se incumplieron los protocolos que tienen que ver con el uso racional de la fuerza y el protocolo de intervención de fuerzas de seguridad para el traslado de personas con algún tipo de enfermedad mental o bajo efecto de estupefacientes. Inmediatamente, se trabajó en el lugar, intervino el Tribunal de Conducta de Fuerza de Seguridad y fueron separados y puestos en situación pasiva, seis efectivos»; agregó.

«Nosotros bregamos permanentemente por el respeto de los derechos humanos, no vamos a permitir -bajo ningún punto de vista- que ningún policía se exceda y para eso, se deben respetar y hacer cumplir los protocolos. Por eso, he dispuesto junto al Ministerio de Seguridad, relevar del cargo a quien tenía la responsabilidad de hacerlos cumplir, que son el director general de Recursos Humanos; el director de Entrenamiento Policial y el director de las Departamentales Norte. No se cumplimentaron los protocolos establecidos y firmados con el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia de Córdoba»; aseguró Zárate Belleti.

En otro fragmento, confirmó que los policías fueron imputados y detenidos. «No vamos a permitir este tipo de situaciones, nosotros no tapamos ni apañamos estas conductas. Inmediatamente, nos hemos puesto en acción y a disposición de la justicia»; completó.