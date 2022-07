Muerte, misterio y denuncia: ¿Qué pasó en la comisaría de La Falda?

A medida que avanza la investigación, se conocen nuevos detalles sobre el caso del hombre que murió dentro de la comisaría de La Falda. La familia de Jonathan Romo denunció que hace algunos meses atrás, la víctima había sufrido otro caso de «abuso policial» y que un grupo de policías lo golpeó y le perforó un riñón.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió en el mes de diciembre y nunca fue investigado por la fiscal Paula Kelm.

Según la información brindada por la fuerza policial, el domingo pasado en horas de la tarde, Jonathan Romo se encontraba en un almacén de La Falda y fue denunciado por ocasionar disturbios. Fue detenido y después murió en la comisaría local.

«En las últimas horas, tras varios llamados telefónicos de vecinos al personal policial, refiriendo que un hombre mayor de edad, conocido de los mismos, se encontraba realizando disturbios en el sector, los efectivos se constituyeron en calle Vélez Sarsfield esquina avenida Italia, donde procedieron a la aprehensión del mismo. Posteriormente fue trasladado a la comisaría local, donde por causas que se investigan, se descompensó siendo asistido por un servicio de emergencia que constató su deceso»; expresaron desde la Departamental Punilla Norte en un escueto parte de prensa.

La misteriosa muerte de Romo derivó en la remoción del director de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte, quien también había sido apuntado por la familia Basaldúa por haber liderado una pobre investigación que terminó en la nada. El comisario estuvo a cargo de las acciones tendientes a esclarecer la muerte de la joven mochilera, fue quien detuvo al «perejil» Lucas Bustos y sobre quien, la fiscal Kelm se apoyó para sostener su acusación.

Bracamonte estuvo a cargo de la comisaría de Capilla del Monte, donde Lucas Bustos y su hermano Santiago denunciaron haber sido sometidos a apremios ilegales en abril de 2020 para que confesaran el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lucas, el menor de los hermanos fue detenido dos días después de ser encontrado el cadáver de Cecilia Basaldúa. Hace un mes, el 10 de junio, fue liberado y el pasado 1 de julio, fue absuelto por unanimidad por un jurado popular.

Según pudo comprobarse en el juicio, el joven había sido imputado por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, sin prueba alguna y en base a los testimonios de policías de Capilla del Monte.

También fueron puestos en situación pasiva los seis policías involucrados en la detención de Romo, al tiempo que circularon videos que muestran una detención violenta de un hombre que se muestra tranquilo y se había entregado a las autoridades.

El fiscal de Feria, Raúl Ramírez, quien entiende en la causa, admitió que Romo tendría lesiones «internas y externas» según los resultados preliminares de la autopsia. Se busca determinar por qué los efectivos policiales obviaron el procedimiento reglamentario y luego de detener a Romo, no lo llevaron a un hospital para ser evaluado por un facultativo.

Luis Galli es el abogado de la familia de Jonathan y sostuvo a EL DIARIO: «Nosotros nos hemos presentado como querellantes particulares, estuve hablando en reiteradas oportunidades con el fiscal y muy amablemente nos allanó todas las dudas que podíamos tener. La causa sigue en investigación pero hemos instaurado que aquí no hubo una buena praxis policial ni se usó ningún protocolo, se lo trató al chico como un delincuente (tal cual muestran todos los videos que andan circulando en la red) y se lo castigó tremendamente. No se lo dejó respirar, encima que se encontraba con un estado psicótico».

«Fui asesorado por un médico especialista y me explicó que si le hacían la autopsia, le iban a encontrar lesiones internas porque le tenían presionado con las rodillas el pulmón y además le pegaron. Era crónica de una muerte anunciada, a este chico lo entraron a la comisaría muerto y lo raro es que los videos de la detención se hicieron durante un horario de sol, pero ellos informan que murió a última hora. Nos preguntamos qué pasó en ese lapso, dónde estuvo, si estuvo abandonado o no»; aseguró.

En otro fragmento de la entrevista concedida, el letrado apuntó contra el accionar de la fiscal Paula Kelm y contó que Romo ya había sido víctima de un caso similar. «La fiscal actuante en primera instancia no nos dejó ver dónde estaba el cuerpo y lo más gravoso es que en diciembre del año pasado, esta misma persona que falleció, sufrió un mismo hecho. Fue esposado por cinco policías, lo tiraron al piso, le pegaron y le perforaron un riñón. Estuvo internado con lesiones graves en el Hospital San Roque, donde está toda la historia clínica. La sorpresa es que ante semejante hecho, la Fiscalía de Cosquín no hizo nada. Entonces ocurrieron dos cosas, o se apañó a los policías o se actuó negligentemente y se abandonó a esta persona sin hacer nada. Si hubiesen intervenido en ese momento, tal vez esto no pasaba: la segunda vez que la Policía lo agarró al pobre chico Romo, lo mató»; concluyó.