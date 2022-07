El padre de Andrea Castana: ¿Qué pasó con el ADN de Diego Concha?

Diego Concha rompió el silencio desde la cárcel de Bouwer y desmintió haber sido sometido a una prueba de ADN en el marco de la investigación por el femicidio de Andrea Castana, ocurrido en marzo del 2015 en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz. Al tomar conocimiento de sus declaraciones, el padre de la joven asesinada reclamó a la justicia que se informe si efectivamente se cotejeó el material genético hallado en el cuerpo con el ADN del ex director de Defensa Civil de la Provincia.

Durante una entrevista que se dio a conocer en las últimas horas, Concha dijo que nunca fue sometido a una prueba de ADN y desmintió la información dada a conocer por fuentes judiciales.

Consultado sobre las declaraciones, Luis Castana, el padre de Andrea, sostuvo: «La verdad no entiendo, él niega que le hicieron un ADN y me da mucho que pensar. Hace mucho que tendrían que haber realizado la prueba y no tarda más de quince días, creo que la fiscalía nos está faltando el respeto a todos. Es una falta de respeto hacia Andrea, a sus padres, a sus hermanos y la gente de Carlos Paz. A mí no me atienden en la fiscalía, es un asco todo esto».

«Nunca nadie se comunicó y se ha cortado definitivamente el diálogo. Sólo tengo trato con un policía y gente de la Brigada de Investigaciones de Carlos Paz, pero sé que todos actúan sobre las órdenes del fiscal. Lo último que supe es que el fiscal Ricardo Mazzuchi hizo un pedido de carácter de urgencia para hacer cotejos a Concha y otras cinco personas»; completó.