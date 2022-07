Seis policías acusados de haber matado a Jonatan Romo

El fiscal de feria Raúl Ramírez imputó por homicidio y encubrimiento a seis policías que se desempeñaban en la comisaría de La Falda y se vieron involucrados en la muerte de Jonatan Romo, el vecino de 36 años de edad que perdió la vida el domingo pasado tras una polémica detención y desató un escándalo en el seno de la Departamental Punilla Norte. El gobernador Juan Schiaretti y la jefa de Policía de la Provincia de Córdoba, Liliana Zárate Belleti aseguraron que irán «hasta las últimas consecuencias» para esclarecer el caso y que sean condenados los responsables.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima arrojó que tenía lesiones internas y que falleció a causa de muerte por asfixia.

Por el caso, fueron imputados el subcomisario Pablo Antonio Zárate y los suboficiales Miguel Ángel Aguilera, Lucas Giménez, Walter Geri, Juan Pablo Zunino y Hernán Suárez. Todos se encuentran detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de la ciudad de Córdoba y fueron puestos en situación pasiva sin goce de sueldo, al tiempo que se investigan si habían estado involucrados en un hecho similar (denunciado por la familia de la víctima) ocurrido durante el pasado mes de diciembre y donde Romo terminó con un riñón perforado.

La causa es instruida por el fiscal de feria, quien además evalúa la responsabilidad en el caso del titular de la Departamental Punilla Norte, el destituido comisario Diego Bracamonte. Es importante destacar, que sobre cuatro de los apresados pesa la imputación de «homicidio agravado por abuso policial» y sobre otros dos, el presunto delito de «encubrimiento agravado».

Romo perdió la vida el domingo pasado, luego de una detención irregular en un barrio de La Falda. El hombre era padre de dos niños y se conoció en las últimas horas que padecía de un trastorno psicológico y que los uniformados no cumplieron con los protocolos de uso de fuerza y los procedimientos vinculados a personas con enfermedades mentales.

«Nosotros bregamos permanentemente por el respeto de los derechos humanos, no vamos a permitir -bajo ningún punto de vista- que ningún policía se exceda y para eso, se deben respetar y hacer cumplir los protocolos. Por eso, he dispuesto junto al Ministerio de Seguridad, relevar del cargo a quien tenía la responsabilidad de hacerlos cumplir, que son el director general de Recursos Humanos; el director de Entrenamiento Policial y el director de las Departamentales Norte. No se cumplimentaron los protocolos establecidos y firmados con el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia de Córdoba»; aseguró la jefa de Policía de la Provincia de Córdoba, Liliana Zárate Belleti.