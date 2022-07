Un vecino de Carlos Paz sufrió dos robos en cinco días

Un vecino del barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz denunció que delincuentes le robaros dos veces en cinco días y destrozaron su vehículo. El hombre habita en la calle Gobernador Álvarez y dijo que se llevaron sus herramientas y lo dejaron sin movilidad para realizar su trabajó de plomero.

Paul Ledesma es el damnificado y contó a EL DAIRIO: «El día miércoles alrededor de las 18:30 horas, llego mi departamento después de trabajar y dejé el auto estacionado afuera. Alrededor de las 20,30 horas, salió mi hermano y vio el auto abierto y con todas las cosas revueltas. Pedí la grabación a la vecina y vi que intentaron llevarse la rueda de auxilio y como vieron gente, se fueron. Volvieron y se llevaron llevaron una caja de herramientas que uso para trabajar, así que ahora tengo trabajos pendientes y nos los puedo hacer porque no tengo herramientas. Me dejaron la puerta del auto rota y no me puedo movilizar».

«Hice la denuncia por el seguro, ya que había gastado plata en arreglar la puerta después del primer robo y ahora no tengo para arreglarla nuevamente. No sé quienes son capaz los veo en la calle y no me doy cuenta»; completó.