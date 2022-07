Nayi representará al joven acusado por una muerte en Alta Gracia

El prestigioso penalista cordobés Carlos Nayi asumió la defensa de Yoel Heredia (18), el joven sospechado de haber asesinado a Joaquín González (19) tras un baile en la ciudad de Alta Gracia. El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la madrugada a la salida de un show de «La Banda de Carlitos» en el Complejo Coloccini.

«He asumido la defensa en el día de ayer. He hablado con la persona que está imputada y bajo mi asistencia de inmediato se ha puesto a disposición de la justicia. Los hechos en su dinámica son absolutamente distintos a la versión instalada públicamente. No estamos frente a una agresión patoteril y criminal, la dinámica de los hechos sugiere una legítima defensa. La persona que asisto y que voluntariamente se ha puesto a disposición de la justicia, fue abordado por un grupo que lo superó en número y fuerza y se defendió. El cruel destino terminó en tragedia. No hubo ladrillazo ni nada por el estilo, sino un golpe en un lugar sensible en medio de una defensa desesperada. No hubo intención de matar sino defender su vida. Las cámaras de seguridad arrojaran luz sobre los hechos y la verdad terminará cincelando el futuro procesal de mi asistido»; dijo Nayi, en diálogo con EL DIARIO.

El letrado indicó que Yoel Heredia se encuentra con mucho dolor y en estado de zozobra y con un «sentimiento de inconmensurable desesperación por el resultado no querido». «Vamos a colaborar incansablemente con la justicia para lo cual hoy - por ayer- dio el primer paso. Respeto absoluto para la víctima y su familia y dejar trabajar a los operadores policiales y judiciales que sabrán explicar y encontrar la verdad que el proceso criminal necesita para lograr justicia»; concluyó.