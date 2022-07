«Ojalá se pudra en la cárcel»: La novia de Joaquín reclamó justicia

Milagros es la novia de Joaquín González, el joven que murió tras una violenta pelea ocurrida a la salida de un baile en Alta Gracia. Tras haberle dedicado una emotiva carta, pidió que se haga justicia y que el agresor y único detenido que tiene la causa, Yoel Heredia, «se pudra en la cárcel».

Según pudo reconstruirse, Joaquín había asistido con ella y unos amigos a un baile de «La Banda de Carlitos» y cuando salieron del recinto, caminaron algunos kilómetros y se trenzaron en una discusión con otro joven. En medio de la pelea con Heredia, un golpe provocó la muerte cerebral de González y busca determinarse si fue impacto por un ladrillo o una piedra.

Heredia se entregó y permanece detenido en el penal de Bouwer, imputado de homicidio simple. La defensa sostiene que actuó en legítima defensa y que no tuvo intenciones de provocar la muerte de la víctima.

«Él lo estaba esperando cuando nosotros pasamos»; dijo Milagros, quien reconoció que hubo una violenta pelea en la Avenida del Libertador. A través de su cuenta de Instagram, la joven le escribió un dramático mensaje a su novio. «La verdad que no lo puedo creer, todavía pienso y pienso que tus mensajes ya no van a llegar más, que no me vas a buscar, que ya no vamos a hacer planes para ir a pasear o para ir a comer, que ya no voy a despertar a tu lado, que Mencia está triste porque no te ve llegar»; contó.

«Estoy totalmente destruida cielo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste mi amor?, no terminamos nuestros sueños, no sé cómo voy a hacer para seguir adelante sin vos mi bebé pero voy a tener fe y voy a dejarte ir, voy a dejar que descanses tranquilo. Sé que allá estás bien y me vas a cuidar porque me lo prometiste, espero que me visites en mis sueños, necesito que me ayudes, necesito que hablemos para que me digas qué hacer y cómo seguir mi amor. Te amo amor de mi vida»; concluyó.