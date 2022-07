Video: Fue filmado cuando robaba en un comercio de Colinas

Un hombre robó ayer en un comercio de barrio Colinas, en la zona oeste de Villa Carlos Paz, y quedó filmado por las cámaras de seguridad. El hecho se produjo alrededor de las 17:30 horas en el Minimercado Ambar, ubicado en la calle Monte Everest esquina Grimberg.

En las imágenes, puede verse cómo el sujeto aprovecha una distracción de la propietaria para hacerse con su celular.

Según pudo conocerse, el sujeto cuenta con antecedentes y trató de vender el teléfono por las redes sociales.

Carla Álvarez es propietaria del minimercado y contó a EL DIARIO: «Estaba trabajando, al lado vive mi abuela y salí rápido porque ella tuvo un problema con una mesa de vidrio que se rompió. En ese momento, entró esta persona y me robó. Creo que buscaba la caja y no la vio, seguramente me estaba observando».

«Me dijeron desde la policía que tiene un montón de antecedentes y vive en el barrio El Zanjón. Ya saben quien es, me llamaron de números privados para darme un montón de datos sobre él y estoy haciendo la denuncia. Espero que lo detengan lo antes posible»; concluyó.