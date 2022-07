Denunciaron abusos sexuales en un colegio jesuita de Buenos Aires

Buenos Aires. Dos exalumnos del Colegio del Salvador, una conocida escuela jesuita de Buenos Aires, denunciaron haber sido víctimas de abusos por parte de un hermano jesuita, lo que suscitó la respuesta de la Compañía de Jesús.



Pablo Vio y Gonzalo Elizondo, ahora de 31 años de edad, denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, que habrían sido cometidos por el hermano César Fretes en el año 2002, cuando ambos tenían entre 10 y 11 años y cursaban el sexto grado en el Colegio del Salvador.



Si bien los abusos fueron denunciados en 2003 y podría haber otras víctimas, el tema ha llegado ahora a los medios porque ambos han presentado un recurso administrativo exigiendo a los jesuitas una reparación.



“El objetivo es obtener una reparación integral, como pasa en Europa. Si fracasa el reclamo se irá a la justicia, por la posible denuncia penal contra las autoridades por encubrimiento”, dijo el abogado Carlos Lombardi al diario argentino Clarín.



“La sorpresiva partida de Fretes a fines de 2003, trasladado a Mendoza y luego expulsado cuatro años más tarde de la Compañía de Jesús, y los rumores entre mis compañeros de que había abusado de otros, me hicieron resignificar aquella situación que había sufrido”, indicó.



Pablo Vio dijo a Clarín que en septiembre de 2020 él y Gonzalo asistieron al colegio, para una reunión con “Rafael Velasco, Provincial de los jesuitas, y Andrés Aguerre, rector cuando se denunciaron los abusos”.



En esa reunión fueron escuchados “y nos explicaron por qué habían decidido no hacer nada y el protocolo que tienen ahora. Nos pidieron que intentáramos no hacer mucho por fuera ya que había muchos padres llevando a sus hijos al colegio y eso no haría más que generar un problema a terceros”.



La respuesta del colegio jesuita



El 16 de julio, el P. Jorge Black, rector del Colegio del Salvador; y el P. Álvaro Pacheco, Delegado para la prevención de abusos de los jesuitas en Argentina, publicaron un comunicado en el que responden a las denuncias.



Tras las denuncias de 2003, indican en el texto, “las autoridades de la Compañía decidieron sacarlo inmediatamente (a Fretes) del Colegio para evitar que hiciera más daño, fue apartado de todo trato con menores y, luego de un proceso interno, fue dimitido de la Compañía de Jesús”.



“Las familias en ese momento no estimaron oportuno hacer una denuncia en el ámbito civil, algo que solo ellas podían hacer, de acuerdo con la legislación de esa época. César Fretes murió en el año 2015”, prosigue el texto.



Los jesuitas lamentaron “profundamente lo ocurrido. Durante estos años hemos recibido a víctimas de César Fretes, incluyendo a los que hoy brindan su testimonio. Los hemos escuchado y les hemos ofrecido y ofrecemos acompañamiento”.



“El dolor es grande y por eso pedimos perdón a las víctimas. No debieron sufrir eso en nuestra institución”, aseguraron.