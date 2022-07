Punilla: Ambientalistas denuncian una nueva represión policial

Durante las últimas horas, ambientalistas denunciaron haber sido víctimas de una represión policial en el marco de los reclamos por la Autovía de Punilla.

Un hombre de 34 años asegura haber sido víctima de una golpiza y responsabiliza a cuatro efectivos policiales. Se radicó una denuncia en la unidad judicial de Cosquín y se hizo público un comunicado denunciando el hecho.

«Víctimas de la violencia de Caminos de las Sierras, de la Policía de la Provincia de Córdoba y de Arriaga que después de 40 años los dejan en la calle. Su nieto, quien vive con Abel Méndez, Franco, anoche fue al pueblo a cargar la batería de su celular, ya que les han cortado la luz y el agua, para ir intimidando. Franco al regresar a su casa, cuatro policías encapuchados y motorizados salen del monte en plena oscuridad sorprendiéndolo, lo tiran al suelo y le pegan a más no poder dejándolo tirado en la tierra. Él puede comunicarse con un amigo que lo socorre y lo lleva a su casa, que estaba a 40 mts»; expresaron en el texto.

«Estando en su casa, herido, se comunica conmigo y me cuenta, en realidad él casi no puede hablar, me habla y cuenta su amigo. En ese momento nos dirigimos a su casa, lo subimos al auto, lo llevamos al Hospital Domingo Funes, en todo momento tuvo que ser asistido, él estaba muy mal. Luego que lo atienden, puedo ingresar a verlo y me dice que, entre otras lesiones, tiene perforado el pulmón, a raíz de las patadas recibidas»; se manifestó en el texto que lleva las firmas de varios manifestantes.

«Él quedó internado y yo con dos compañeros más nos fuimos a realizar la denuncia a la Unidad Judicial de Cosquín»; agregaron.

Desde la Departamental Punilla Norte reconocieron que se realizó una denuncia y si bien fueron cautelosos a la hora de hablar, manifestaron que ahora la fiscalía deberá investigar.