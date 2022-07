Sufrió un robo y aseguró: «Me cortaron las piernas»

Un vecino sufrió el viernes pasado el robo del tráiler que utiliza para hacer un reparto de agua y changas, en un hecho ocurrido en la ciudad de Carlos Paz. Alejandro Ponce se encuentra angustiado por la situación que está viviendo y dió que perdió su fuente de ingresos.

En diálogo con EL DIARIO, el vecino manifestó: «El vienes pasado me robaron acá en Carlos Paz, vivo a media cuadra del supermercado Becerra de la Avenida Cárcano. Alrededor de las seis de la tarde sufrí un robo más».

«Lo uso para trabajar, soy empleado de un reparto de agua y es mi ingreso diario. Lamentablemente me cortaron las piernas, me sacaron mi fuente de ingreso. No tengo forma de ubicarlo, ya hice la denuncia, y no tengo novedad alguna. Hay cámaras que yo pedí a gente de la zona, porque no pueden habérselo llevado a pie. Lamentablemente, uno me dijo que no podía darme las filmaciones, otro que no tenía tiempo y tuve que buscar a una abogada para ver si puedo ver las cámaras de la ciudad»; agregó Alejandro.

«Hace cinco años que tenía el tráiler y lo tenía homologado. Ahora estoy trabajando con un primo en obras y estoy buscando la vuelta con eso, pero necesito cubrir mis gastos del día a día. Soy papá, tengo dos hijos y uno es un bebé de cinco meses»; completó.