Carlos Paz: Grave denuncia contra un músico por violencia de género

Una joven de Cosquín rompió el silencio y denunció por violencia de género al integrante de una reconocida banda de cuarteto de Córdoba, un vecino de Villa Carlos Paz a quien acusa de haberla insultado, golpeado y convertir su vida en un verdadero calvario. La mujer concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO, donde manifestó que está cansada de las agresiones y confirmó que hizo una presentación en la unidad judicial.

Ivanka Milagros Basaldúa acusó con nombre y apellido a Lucas Ross (47 años), quien es baterista del grupo Sabroso y se desempeñaría como docente en varios colegios secundarios del Valle de Punilla.

Tras haber mantenido una relación durante más de cuatro años, Ivanka recibió asistencia en el Área de Género de la Municipalidad de Cosquín y también se constataron sus lesiones en el Hospital Armando Cima. Con ese informe y las pericias psicológicas, decidió denunciar los hechos que viene padeciendo y contó: «LUCAS ROSS, conocido en el ambiente de cuarteto como baterista de la banda Sabroso, ejerce violencia hacia mí desde hace años. Tengo muchas más pruebas y evidencias, golpes, amenazas, violencia psicológica, verbal y física. Hago tratamiento psiquiátrico desde el año pasado por la violencia de parte de este señor de 47 años y tengo todas las pruebas».

«Más de una vez quise quitarme la vida para no seguir con esta tortura. Me costó mucho hacer pública mi situación, me costó mucho poder salir porque te enferman y te culpan. Te dicen que si te golpean o insultan, cuando te dicen puta, culiada, hija de puta y demás, es porque vos los provocás. Yo era la culpable, cuando tengo todas las pruebas, fotos, videos, llamadas grabadas donde me amenaza una y otra vez de muerte»; aseguró la mujer.

En la entrevista concedida a EL DIARIO, la joven manifestó cómo está viviendo esta situación y también relató el duro momento que atravesó cuando llegó a la unidad judicial de Villa Carlos Paz. «Yo decido hacer público lo que me estaba pasando y mucha gente no está de acuerdo con mi forma de pensar, lo hice público porque fue una forma de lograr que él parara. Cuando estábamos juntos yo le pedía que pare y se haga tratar. Yo estoy desde septiembre del año pasado con la ayuda de una psiquiatra y una psicóloga del Área de Género de la Municipalidad de Cosquín. Anoche decidí hacer la publicación y hoy hice la denuncia formal en Carlos Paz, porque en Cosquín no me quisieron tomar la denuncia. Me mandaron a Carlos Paz porque los hechos ocurrieron en Carlos Paz y esta mañana, cuando fui a hacer la denuncia, me encontré con él que iba a denunciarme a mí. Me puse nerviosa y comencé a llorar, me calmó la secretaria de la Unidad Judicial y mi hermana. Ahora quedó todo constatado, me dieron una restricción y me darán un botón antipánico».

«Mucha gente se comunicó y se solidarizó conmigo, pero hay gente que sigue la banda y fanáticos que me bloquearon de todos lados y no permitieron que publique estas situaciones en sus redes sociales. Él me tenía en el anonimato cuando estábamos juntos, al principio mostraba algunas fotos conmigo y después eliminó todo. Yo tengo una fuerte depresión por violencia, nunca pensé que iba a poder realizar una denuncia y pensé que siempre iba a estar con él y nunca iba a salir»; concluyó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarse a la línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional o en Córdoba, vía WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898.