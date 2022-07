Habló la madre del joven acusado por la muerte de Joaquín González

Laura es la madre de Joe Heredia, el joven de 18 años que está detenido y acusado por la muerte de Joaquín González, ocurrida tras una pelea a golpes a la salida de un baile de cuarteto en Alta Gracia. La mujer rompió el silencio, habló con Canal Doce donde defendió la inocencia de su hijo y adelantó que se pedirá el cambio de carátula y su excarcelación.

Tras conocerse que el informe preliminar de la autopsia reveló que el cuerpo de Joaquín «no presenta golpes capaces de producir la muerte», la defensa busca su liberación.

González perdió la vida el pasado lunes 18 de julio luego de protagonizar una pelea a la salida de un baile en Alta Gracia y por el caso, fue detenido Joe Heredia, acusado de homicidio simple.

«Yo creo en mi hijo, desde el primer momento. Él me dijo, yo te voy a decir mamá lo que pasó de verdad»; relató la mujer, quien contó que su hijo salió del baile con un amigo y cuando caminaba por Avenida Libertador vio que un grupo grande lo seguía por detrás. «Se quedó sobre la vereda esperando que lo pasen y se vayan, pero de repente vio que un joven venía corriendo y le lanzó un golpe que logró esquivar.. Cuando se le acercó, le tiró el golpe y vio que en la mano tenía un cinto enrollado. El primer golpe lo esquiva y el segundo lo golpea y sintió que se le afloja el cuerpo»; expresó Laura.

En los videos, puede verse que Heredia es separado por los amigos de la víctima pero la pelea siguió. «Le dijo: “Desenroscate el cinto y nos agarremos a los puños, mano a mano. Mientras continuaban los golpes, todos se le acercaron y comenzaron a pegarle patadas. Él nunca pegó, logró escapar y cuando se dio vuelta, Joaquín estaba en el piso. Lo persiguieron durante diez minutos y se escondió detrás de una verja, cuando no sintió ruido, se levantó y se fue a su casa»; manifestó la madre del acusado.

«Yo no lo maté, mamá», le habría asegurado el joven detenido, quien ha sido sindicado como el responsable de la muerte de Joaquín. La familia Heredia es representada por el abogado Carlos Nayi, quien sostuvo: «Está claro que no hubo intención de matar y no hubo elemento contundente, mientras que el primer golpe lo arroja la persona que ya no está con vida».