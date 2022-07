Aseguran que hay más policías involucrados en la muerte de Jonatan Romo

La familia de Jonatan Romo denunció que hubo más policías involucrados en la muerte del joven, ocurrida tras una polémica detención en la ciudad de La Falda. Se sumaron nuevos videos y se pide investigar también el rol del ex jefe de la Departamental Punilla Norte y la fiscal Paula Kelm.

Por la causa, hay seis efectivos que fueron imputados y detenidos y que han sido responsabilizados de haberle propinado una golpiza a Romo.

Tras conocer los resultados de la autopsia, el fiscal Raúl Ramírez (quien se hizo cargo de la investigación durante la feria judicial) acusó por presunto homicidio calificado al sargento Miguel Ángel Aguilera, el cabo Juan Pablo Zunino, el cabo Hernán Suárez y el sargento Walter Geri. Y por supuesto encubrimiento agravado quedaron presos el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez.

«Hemos presentado videos que se van sumando y todos los días nos llega información nueva. Nos dimos con que supuestamente eran dos los móviles implicados en la detención, pero vemos que hay un tercer móvil que claramente estaba en el hecho. En primera instancia se ven dos móviles y terminan siendo tres, ya que apareció otro por otra ruta. Tenemos entendido que se pidió refuerzos para detenerlo, cuando ni siquiera se estaba resistiendo»; expresó Hernán Romo, hermano de la víctima.

«No sabemos quiénes estaban en ese tercer móvil, pero le pasamos las pruebas a la Fiscalía para que investigue y podamos saber quiénes son esas personas. Es una zona donde la mayoría tiene cámaras y la gente nos llama y manda cosas, de todas formas»; agregó.

La familia de Jonatan también se mostró entusiasmada con el avance de la investigación y dijo: «La fiscal Paula Kelm no va a intervenir en el caso, sigue el fiscal (Raúl) Ramírez a cargo de todo, eso nos pone un poco más contentos. Vamos a seguir pidiendo que sea destituida la fiscal y los implicados, queremos que también se investigue al ex jefe de la Departamental Punilla».

Consultado sobre las declaraciones de los policías imputados, Romo manifestó a El Diario: «Cuando ví lo que dijeron, que ellos nunca lo golpearon a Jonatan, me dio indignación y bronca. Las pruebas hablan por sí solas, el abogado de los policías dice que no hubo violencia, capaz está viendo otro video. Más allá de si falló o no el protocolo, creo que el problema es que falta sentido común y humanidad, a mi hermano lo mataron a golpes».