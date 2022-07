Estancia Vieja: Vecinos denuncian estar sufriendo una ola de robos

Vecinos de la localidad de Estancia Vieja se encuentran movilizados por una serie de robos ocurridos en las últimas semanas y apuntaron contra el jefe comunal Adolfo Parizzia. Sostienen que los hechos delictivos vienen creciendo en los últimos días y piden que haya una mayor presencia policial en la zona.

Cristian Acosta es uno de los vecinos damnificados y contó: «El día sábado, me fui a Córdoba a buscar unos materiales, volví a mi casa y me habían robado. Eran alrededor de las nueve y media de la noche, ingresaron por la parte de atrás y rompieron una reja. Tenía todo revuelto y me llevaron la tele, herramientas, zapatillas, plata y todo lo que encontraron».

«Llamé a la Policía y vinieron como a la una de la mañana y me dijeron que vaya al otro día. Cuando fui, me dijeron que vaya al día siguiente porque no había impresora ni personal administrativo. Recién el día lunes, me tomaron la denuncia y me mandaron a Santa Cruz del Lago»; agregó el damnificado.

«No investigaron nada, yo publiqué en algunos grupos y se empezó a comunicar conmigo mucha gente que denunció haber sufrido robos. Terminamos siendo alrededor de 15 personas los que, en las últimas dos semanas, sufrimos lo mismo. Pedimos una entrevista con la gente de la comuna y con las autoridades policiales porque esto no puede seguir así»; concluyó.