Denuncian a la Clínica Richieri por negarse a atender al niño atragantado con un chupetín

La familia de Bautista, el niño de diez años que murió luego de atragantarse con un chupetín durante un recreo en el Colegio Fasta Villa Eucarística, denunció este jueves a la Clínica Richieri por abandono de persona, luego de que personal de ese centro asistencial negara la atención cuando los docentes llegaron con el pequeño en situación de paro cardio respiratorio.

El hecho sucedió la mañana del pasado 29 de junio cuando el pequeño se encontraba jugando con sus compañeros durante el recreo en el colegio Fasta. Compró el chupetín y tras caerse al suelo, se lo tragó.

El nene salió corriendo para avisar a los docentes, pero se desvaneció, según la denuncia presentada por el abogado Carlos Nayi, representante de los padres. Tras recibir el aviso de la escuela, le informaron a la madre que lo llevarían al Sanatorio Allende.

No obstante, luego le notificaron lo trasladarían a la clínica Richieri, ubicada frente a la cancha de Talleres, sobre la avenida Richieri. Cuatro profesores lo trasladaron en un auto particular hasta el centro médico.

"Un guardia no identificado por el momento, lo detiene en su marcha y le dice que no los podía atender. Que sigan al Hospital Ferreyra, sin ninguna justificación, y desatendiendo el momento de suma urgencia”, planteó Nayi al diario La Voz.

Y agregó: “Pese a que los maestros explicaron la gravedad de la situación y la extrema necesidad de recibir la atención, la negativa a la atención fue contundente”.

De acuerdo con lo denunciado, los docentes llevaron al niño al Ferreyra, a pesar de ser una zona de alto volumen de tráfico y con semáforos de por medio. Le practicaron RCP hasta llegar el hospital, donde fue recibido.

“Sin embargo, ya se había perdido tiempo esencial para la vida del niño”, se denunció. El pequeño sufrió dos paros cardiorrespiratorios, según la familia: uno, durante el traslado, y el otro, en el Ferreyra.

Desde el hospital Privado de Córdoba, de quien dependen el hospital Ferreyra y lo que la denuncia nombra como clínica Richieri, explicaron que en el lugar donde los profesores llevaron al niño “sólo funciona un anexo de internación del Ferreyra, que no tiene guardia externa, equipamiento y guardia pediátrica ni atención al público”

No obstante, el abogado de la familia Carlos Nayi, expresó: "Todo centro asistencial, especializado o no, médico residente o no, y las personas que están a cargo de la recepción, deben saber que están obligados a recibir a una persona en situación de crisis".

Los padres solicitaron secuestrar los videos de las cámaras de la clínica, la nómina del personal de ese día, las cámaras del colegio, y los registros fílmicos municipales desde la escuela al Ferreyra. De acuerdo al letrado, lo que sucedió en la clínica fue abandono de persona, un delito previsto en el artículo 106 del Código Penal, que establece una pena de prisión de entre 5 y 15 años para los responsables de la situación.