Persecución, choque y tres muertos en la Panamericana

Tres muertos y un herido grave fue el resultado de un choque entre un automóvil y un camión, cuando el primero de esos rodados era perseguido por la policía por el ramal Campana de la autopista Panamericana, en dirección a provincia, informó la concesionaria Ausol.

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de esta mañana en el kilómetro 33,7 de la ex tuta nacional 9, a unos 150 metros del peaje troncal, cuando un automóvil Volkswagen Vento -que según se indicó era perseguido por móviles de la Policía Bonaerense-, se incrustó contra la parte trasera se un camión.

Inmediatamente, personal de los bomberos voluntarios de General Pacheco concurrieron al lugar, junto con personal policial y de la empresa Ausol, y constataron que cuatro personas iban a bordo del vehículo, de los cuales tres se encontraban fallecidas.

Según se informó, la persecución comenzó en la zona de Tigre, luego de que el conductor se negara a frenar en un control policial, luego de que las autoridades verificaran que la patente era "melliza" y no correspondía al Volkswagen Vento.

Tras tomar la Panamericana, ramal Campana, y cruzar la barrera del peaje, los policías le dispararon al auto en las gomas y el impacto le hizo perder el control al chofer y colisionar contra un camión.

Tres ocupantes fallecieron en el acto por el fuerte impacto, mientras que un cuarto pasajero del automóvil que viajaba en la parte trasera fue trasladado de urgencia al hospital de Pilar.

"Yo estaba dormido y me despertó el golpe. Bajé y me encontré con al auto metido abajo. Lo primero que me dijeron fue que se trató de una persecución policial", declaró Armando, el chofer del camión que sufrió el impacto.

Intervino en el caso, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Número 1 de Don Torcuato, a cargo del doctor Cosme Iribarne, quien dispuso la realización de las pericias sobre el automóvil y el traslado de los cuerpos.