Robó en un almacén en Av. Cárcano y quedó registrado en las cámaras

Villa Carlos Paz. Un ladrón ingresó anoche, cerca de las 0,40 hs, a un local ubicado sobre la Av. Cárcano de Villa Carlos Paz y huyó con más 10 mil pesos en efectivo. En las cámaras de seguridad quedó registrada toda la secuencia del robo.



Ailén, dueña del local, dijo a EL DIARIO que «los fines de semana nosotras trabajamos hasta más tarde, estaba mi empleada del turno noche, tenemos una reja que colocamos después que cierran los del lado, pero como nunca nos pasó nada y ninguna tiene miedo decidieron no ponerla ya que siempre circula gente y es una avenida principal».



«Por la vestimenta pensamos que es alguien que conoce, un cliente, y por cómo entró sabia dónde estaba la caja. Cuando entra pregunta si tenemos cigarrillos y cuando le dice que no va directamente a la caja que está media escondida abajo de una balanza. Hicimos la denuncia, pero no nos dieron ninguna solución, solo que un patrullero iba a pasar más seguido. Nunca me robaron, hace unos nueve meses un borracho sacó un cuchillo a las cinco de la tarde porque yo no le quise vender cerveza, que lo agarró la policía. Ahora vamos a buscar un chico que trabaje el turno noche, capaz que si ven un hombre es distinto», señaló Ailén.



«A la vuelta hay una pizzería y hace dos meses también entraron y les robaron, les pegaron, los ataron y se llevaron varias cosas, pero a mí es la primera vez que me pasa algo así», finalizó la víctima.