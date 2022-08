Carlos Paz: Le robaron la moto a un cadete y ahora no puede trabajar

Un vecino del barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz denunció que delincuentes le robaron su motocicleta y que perdió su fuente laboral, ya que se desempeñaba como cadete. Había salido a divertirse con sus amigos el sábado por la noche y dejó estacionado el rodado en inmediaciones del boliche Khalama.

Pablo Regalini contó a EL DIARIO: «Dejé la moto estacionada al frente del kiosco que está en la misma cuadra, casi llegando a la Avenida Cárcano y eran las dos de la mañana. Cuando salí del boliche, a eso de las siete de la mañana no estaba. Llamaron un móvil, me tomaron la denuncia en una computadora y fui dos veces, pero no me atendieron».

«Cuando estaba haciendo la denuncia, me encontré con un chico que había sufrido la misma situación que yo. A eso de las tres de la mañana le robaron su moto en la misma cuadra que a mí, él pudo averiguar que la estaban ofreciendo en el barrio Colinas. Ahora que no tengo la moto me quedé sin trabajo, no hacía un año que me la había comprado»; completó.