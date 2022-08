Choque, fuga y un misterioso caso en Carlos Paz

Un confuso hecho se registró ayer en horas de la mañana en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz, donde se produjo un fuerte choque entre un vehículo Renault Sandero (donde viajaba una familia oriunda de San Francisco) y un Peugeot 207 (que era conducido por una mujer).

El conductor del primer vehículo denunció que la ocupante del otro rodado se encontraba «alcoholizada o drogada», pero que sin embargo no fue sometida al control de alcoholemia y le permitieron alejarse del lugar a pie.

Nazareno Bernachini, de 29 años de edad, viajaba junto a su mujer y su pequeña de dos años para disfrutar de unos días de descanso en Tanti. El joven contó que estaba detenido en un semáforo de la Avenida San Martín cuando fue embestido en la parte trasera por un vehículo, el cual era conducido por una mujer de 40 años.

«Tuvieron que romper la puerta de atrás para sacar a mi hija, por suerte yo solo tuve lesiones leves de cervical. La mujer estaba en un estado deplorable, estaba drogada o alcoholizada»; manifestó en diálogo con este medio. «Llegó un inspector joven para hacerle el control de alcoholemia, pero luego llegaron dos personas más grande. Un hombre y una mujer que le dijeron al chico que se vaya y permitieron que la mujer se fuera caminando»; sostuvo el denunciante.

«La mujer cruzó la calle y traté de alcanzarla. Pedí que la agarren y me decían que no la podían retener por no ser policías y se fue. Yo fui a la Policía, pedí información a la Unidad Judicial y me decían que no tenían el procedimiento y que el auto no estaba. Nunca me quisieron decir quién era la mujer que me chocó y no me tomaron la denuncia. Siento una impotencia muy grande, mas allá del dolor corporal y lo material. Algo raro pasa, no puede ser que nadie sepa qué pasa»; concluyó.