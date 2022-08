Carlos Paz: Aseguran que hay más mujeres violentadas por el músico de Sabroso

Tras la denuncia por violencia de género que hiciera la joven Ivanka Basaldúa en contra de un conocido integrante del grupo de cuarteto «Sabroso», se sumaron nuevos testimonios que complican la situación del hombre, quien además se desempeña como profesor de música en colegios de San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz.

Si bien la denunciante es oriunda de Cosquín, la causa se encuentra bajo investigación en la Fiscalía de Villa Carlos Paz y no se descarta que haya nuevas presentaciones de otras personas que dicen haber sido violentadas por el músico.

Días atrás, la mujer concedió una entrevista exclusiva a EL DIARIO, donde manifestó que está cansada de las agresiones de su ex pareja y confirmó que hizo una presentación en la unidad judicial. Tras haber mantenido una relación durante más de cuatro años, Ivanka recibió asistencia en el Área de Género de la Municipalidad de Cosquín y también se constataron lesiones en el Hospital Armando Cima. Con ese informe y las pericias psicológicas, decidió formalizar su denuncia.

En las últimas horas, la mujer manifestó: «Hace dos semanas realicé una denuncia en la Fiscalía de Carlos Paz al señor Lucas Ross, baterista de Sabroso, docente de colegios de Carlos Paz y San Antonio de Arredondo. Esta persona ejerció violencia conmigo durante cuatro años y medio y una vez que yo salgo del ciclo de violencia y decido hacerlo público, salieron muchas mujeres más a hablarme por privado y contarme su relato con él. Me dijeron que han sufrido violencia, insultos, golpes y que también hubo menores de edad de colegios, nenas de alrededor de 10, 11 y 12 años, que se comunicaron conmigo y me contaron que las hacía pasar al pizarrón y se tocaba él o las tocaba a ellas. O que invitaba a pelear a los chicos varones que asistían al colegio de San Antonio de Arredondo».

«Lamentablemente, hay personas que lo están apañando. En el colegio de San Antonio, la directora hizo una reunión con los alumnos (sin los docentes) donde pidió que respeten al profesor de música. Yo pido justicia, él ha roto la perimetral conmigo dos veces y tiene que ir preso, es una persona peligrosa. Sabroso es cómplice de esta situación, hay muchas mujeres que me contaron que fueron víctimas de violencia en los recitales frente a la banda y que sus compañeros lo han tenido que sacar. Lamentablemente, la banda me ha bloqueado y no hicieron nada con esta situación»; completó.