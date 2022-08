Diego Cardozo: «Si hay responsabilidad humana, tiene que actuar la Justicia»

El ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Diego Cardozo, hizo referencia a la denuncia por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal y aseguró: «Tiene que recaer la pena acorde al dictamen que dé la justicia». El funcionario sostuvo que es la primera vez que ocurre una situación similar y descartó que la causa de los fallecimientos haya sido el suministro de algún tipo de medicamento.

El caso conmociona a la provincia y el abogado Carlos Nayi hizo una presentación judicial en representación de las familias afectadas y dijo que «se trata de un homicidio culposo o un hecho intencional» y se mostró extrañado por que las madres estaban sanas y eran embarazados controlados.

Cardozo concedió una entrevista a Cadena 3, donde informó: «Analizamos todos los medicamentos y quiero dar certeza de que no tuvimos ningún elemento para dirigir la hipótesis a que fue el medicamento el causante. No estaba adulterado, estaba en buenas condiciones. Se utilizaron esos mismos medicamentos en otras maternidades y no hubo ningún efecto adverso».

El funcionario dijo que se investigaron los medicamentos, las condiciones edilicias, las condiciones de aparatología y todo lo que se usa para asistir a la mamá que da a luz y lo que se le aplica al recién nacido en las primeras 24 horas. «Empezamos a disminuir el anillo de hipótesis. Si se adjudica que hay un error humano puede ser voluntario e involuntario, por eso se llama a indagatoria»; añadió, al tiempo que destacó: «Judicializamos los dos últimos casos con el objetivo de tener no solo la participación de la Justicia sino el dato concreto de una autopsia forense para tomar muestras que nos puedan inducir o dar información conforme a cuál podría haber sido el elemento que contribuyó al deceso de las criaturas».

«Si hay responsabilidad humana, voluntaria o involuntaria, tiene que actuar la Justicia. Tiene que recaer la responsabilidad y la pena que corresponde acorde al dictamen que dé la Justicia»; completó.