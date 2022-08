Murió la actriz Anne Heche

EE.UU. La actriz estadounidense Anne Heche murió este viernes por una herida cerebral severa a causa de un accidente de tránsito. La triste noticia fue confirmada por su familia, después de haber anunciado que se le retiraría el soporte vital.



Heche se encontraba hospitalizada desde la semana pasada, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EEUU) y el vehículo acabó envuelto en llamas.



Muchos esperaban que Heche se recuperara después de que un publicista de la actriz informara de su estado “estable” tras el accidente el 5 de agosto. Los bomberos afirmaron que la actriz había hablado con ellos mientras la sacaban de los escombros y la llevaban al hospital.



Sin embargo, poco después la actriz perdió el conocimiento y el 8 de agosto los representantes publicaron un comunicado en el que decían que Heche se encontraba en “estado extremadamente crítico” y que había entrado en coma. El viernes, su familia dijo en un comunicado que no se esperaba que sobreviviera y que se la mantenía con respiración asistida para determinar si sus órganos podían ser donados.



Una vida muy difícil



De su familia (los padres y cinco hijos) ya solo quedaban con vida la madre y dos hijas, Abigail, diseñadora de joyas, y Anne, la más pequeña. La infancia —nació en Aurora (Ohio)— y adolescencia de la actriz fueron durísimas, y en diversas entrevistas y en sus memorias (Call Me Crazy, de 2001), describió los abusos sexuales a los que le sometió su padre hasta que cumplió los 12 años, y en los que le contagió herpes genital. Tanto su hermana como su madre han rechazado que lo contado por la actriz fuera cierto, pero Anne Heche habló en numerosas ocasiones de su infancia nómada, en la que la familia se mudó hasta en 11 ocasiones para vivir incluso en una comunidad amish. Nunca supo cómo se ganó realmente la vida su padre, que decía se dedicaba al negocio petrolífero, y cuando finalmente se asentaron en Ocean City (Nueva Jersey), Donald Joseph Heche falleció víctima del sida. Su hija, que en aquel momento tenía 13 años, contó décadas más tarde: “Todos sabíamos que él llevaba una doble vida muy promiscua como homosexual. ¿Por qué entonces violaba a una niña de 12 años? Porque era un abusador”.

Los Heche pasaron años de estrecheces. Su segunda hermana, Cynthia, ya había fallecido de niña por culpa de un problema cardiaco. Llegaron a vivir en un dormitorio en el piso de una familia de su parroquia. Tres meses después de la muerte del padre, fue Nathan, el único varón de los hermanos Heche, quien murió en un accidente de coche tras quedarse dormido al volante, según el parte policial; mientras que según Anne fue un suicidio.



Económicamente, la familia pudo empezar a mejorar sus condiciones de vida cuando Anne comenzó a trabajar en un café teatro y a aportar un sueldo fijo a su casa. En 1985 se mudaron a Chicago y un cazatalentos la fichó tras verla en una función escolar. Heche incluso voló a Nueva York a realizar unas pruebas para entrar en el culebrón As The World Turns, una de las más veteranas teleseries estadounidenses. Sin embargo, tras recibir una oferta, su madre se negó a que trabajara hasta que terminara el instituto. Por eso, solo cuando concluyó sus estudios pudo empezar a actuar, y lo hizo en otra serie, Otro mundo, en la que encarnaba a dos gemelas, y con las que logró un premio Daytime Emmy.



La carrera de Heche se cimentó en la brega constante, en su lucha por conseguir mejores papeles. Después de varios personajes secundarios en cine y televisión, en 1996 por fin logró aparecer en películas de fuste comercial (Coacción a un jurado) y artístico (Walking and Talking). Al año siguiente llegó la explosión Heche: como esposa de Johnny Depp en Donnie Brasco, con una estupenda aparición en La cortina de humo, y con su aparición en títulos taquilleros como Volcano o Sé lo que hicisteis el último verano. De repente, era una de las actrices que encabezan las listas de repartos: con Harrison Ford coprotagonizó Seis días y siete noches, y encarnó a Marion en la versión de Psicosis que dirigió Gus Van Sant con el título Psycho. Justo un día después de que firmara su contrato con la producción de Seis días y siete noches, los medios de comunicación airearon que Heche y la presentadora de televisión Ellen DeGeneres mantenían una relación sentimental. La tormenta mediática no finalizó con su ruptura tres años más tarde, en 2000, sino que la persiguió durante su matrimonio de 2001 a 2007 con un cámara con el que tuvo su primer hijo. “Mantuve una relación con Ellen DeGeneres durante tres años y medio, y el estigma asociado a esa relación fue tan terrible que rescindieron el contrato multimillonario que tenía en la industria, y no trabajé en un estudio cinematográfico durante una década”, contó en otoño de 2020, cuando participó en el concurso televisivo Dancing with the Stars. La relación lésbica también acabó con los ya débiles lazos entre Anne y su madre, una mujer conservadoramente religiosa que no creía en el amor entre personas del mismo sexo.



Desde luego, es cierto que como actriz ya solo trabajó en películas indies y en series de televisión, y nunca más apareció en el reparto de una gran producción. Aunque no dejó de actuar en la pequeña pantalla (Ally McBeal, Men in Trees -donde conoció al actor James Tupper, padre de su segundo hijo—, Nip/Tuck, Hung, The Brave, Chicago P. D. o The Idol, que está pendiente de estreno). En cine apareció en American Playboy (en realidad, con su papel de novia de un gigoló se merendaba a Ashton Kutchner), Nación Prozac, Reencarnación o la estupenda Rampart. También llegó su debut en el teatro (llegó a Broadway con 33 años) y fue candidata al Tony como secundaria por Twentieth Century. Gracias a su personaje en el telefilme La decisión de Gracie, logró ser finalista al Emmy.

Entre los diversos proyectos que Heche ha dejado acabados, aunque pendientes de estreno, está el telefilme para la cadena Lifetime Girl In Room 13, sobre el tráfico de mujeres para el negocio sexual, y en el que Heche se había implicado más allá de la actuación para llamar la atención sobre esta violencia machista. (Con información de Infobae y El País)