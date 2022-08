Una niña fallecida y una falsa denuncia que conmocionó a Carlos Paz

La publicación de una madre que daba a conocer un caso de abuso sexual y grooming (acoso de menores) en perjuicio de su pequeña hija, se hizo viral y causó conmoción en la ciudad de Carlos Paz y el sur de Punilla. Sin embargo, con el correr de las horas, se constató que en realidad se trataba de una denuncia «trucha» y que la imagen compartida en el posteo correspondía a una menor fallecida en Estados Unidos.

La mujer compartió una presunta imagen de su hija y dijo que un hombre, a quien identificó con nombre y apellido, le había enviado fotos de desnudos y había invitado a la pequeña a mantener relaciones sexuales con él. Por la gravedad del caso, se generó un gran impacto en las redes sociales y EL DIARIO intentó contactarse con la mujer sin tener resultados positivos.

La investigación siguió su curso y finalmente, se pudo verificar que la niña que aparecía en la fotografía de la publicación era Denise Saldate, de 11 años de edad, quien murió en California en el año 2019 y tras una reacción alérgica después de utilizar una pasta dental que tenía un derivado de leche.

El posteo viralizado en Carlos Paz da cuenta de un presunto hecho ocurrido el pasado 1 de agosto en San Antonio de Arredondo, donde se acusa a un hombre con nombre y apellido, aunque no hay denuncia radicada en la sede policial ni la unidad judicial.

«El día lunes 1 de agosto esta persona... le escribió al Facebook a mi hija mostrándole la p... a mi hija. Yo, sin saber y al ver a mi hija mal, triste, inquieta, me di cuenta que algo le sucedía, le pregunté y no respondía, sólo lloraba. Ahí me di cuenta que algo malo pasaba, lo dejé y pasaron dos días. El día miércoles, cuando la busqué en la escuela, estaba mal y decidí quitarle su celular y revisarle el Facebook, y me encontré que esta persona le había mandado fotos de su pene y fue ahí que decidí escribirle a esta persona»; reza parte del texto difundido en las redes sociales.