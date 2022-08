Plácido Domingo sería uno de los clientes de la secta de Villa Crespo

Luego de haberse realizado múltiples allanamientos, se logró desmantelar la secta que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo bajo la denominación de Escuela de Yoga de Buenos Aires. La organización estaba involucrada en trata de personas, prostitución, lavado de dinero y otros delitos que son investigados por la justicia, al tiempo que contaba entre sus clientes con importantes figuras nacionales e internacionales.

Durante las últimas horas, trascendió que en uno de los audios que forman parte del expediente, se involucra al cantante Plácido Domingo como uno de los «clientes» habituales del lugar. El tenor habría pactado un encuentro sexual con una integrante del grupo, «Mendy», tras haberse comunicado con el líder de la organización, Juan Percowicz, quien se encuentra ahora detenido.

En los audios se puede escuchar cómo el cantante pacta un encuentro con una mujer. Asimismo, otra grabación permite escuchar como «Mendy» habla con un tercero y le dice: «Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer (...) Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio».

Pero el escándalo no termina allí, hay otro audio, donde la mujer habla directamente con el tenor y arregla el encuentro. El propio Plácido Domingo le indica cómo van a llegar al lugar y le dice el número de cuarto en el que se encontrarán. «Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso»; se escucha decir al cantante lírico.

Al cortar la comunicación, «Mendy» habla con Juan Percowicz y le informó: «Ya me llamó (en referencia al artista) y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta».

Sin embargo, el diálogo no terminó allí, el líder del grupo le respondió: «Qué degenerada que sos» y ella retrucó: «Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda, nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto».

La investigación determinó que el grupo se financiaba a través de tratamientos de salud (que incluían internaciones por adicciones, suministros de psicofármacos y la promesa de sanación), mediante el pago de un canon en dólares y la entrega de bienes materiales para formar parte de la organización y alcanzar la iluminación y la explotación sexual de algunas de sus «alumnas».