Champaquí: despiden con dolor a la joven que falleció en el cerro

El padre de Sofía Fernández, la estudiante de 17 años de la ciudad de Rosario que murió por una descompensación el jueves durante el ascenso al cerro Champaquí, en Córdoba, agradeció a los maestros que estuvieron con su hija "hasta último momento" porque "hicieron lo posible", mientras el fiscal que investiga el hecho afirmó que la chica falleció por un paro cardiorrespiratorio y requirió su historia clínica.

El cuerpo de la adolescente llegó anoche a la ciudad santafesina de Rosario junto a sus familiares y era velado hoy, confirmó a Télam la vicedirectora de la Escuela Nº 1.334 María Madre de la Civilización del Amor, Cristina Jelonche.

El resto del contingente, de 70 alumnos y 12 adultos, arribó más tarde a esta ciudad luego de que el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo, les tomara declaración para avanzar en la investigación del caso.

"Todos regresaron muy bien, aunque el ánimo hay que trabajarlo mucho", dijo Jelonche.

La vicedirectora del establecimiento, ubicado en calle Ayolas al 4.000, precisó que otro alumno del contingente quedó internado en Córdoba, junto a sus familiares, porque fue sometido a una intervención de apendicitis y se encontraba "bien". Además, volvió a desmentir que hubiese casos de intoxicación entre los alumnos que viajaron.

Por su parte, Walter, el papá de Sofía, dijo este mañana que cuando "la fui a buscar ya me habían dicho lo que había pasado. Me duele el corazón, las personas que estaban ahí, la manera en que ayudaron para que pueda traerla acá, pero ya estaba, no se podía hacer más nada, estoy agradecido con todos".

El hombre contó que su hija había tenido "leves" malestares estomacales antes de viajar con sus compañeros de escuela a Córdoba, para realizar el tradicional ascenso al cerro Champaquí.

Walter contó que habló "con los maestros que estuvieron con ella hasta último momento" quienes "hicieron lo posible" para salvarle la vida, pero "es una zona muy alta, imposible, tuvieron que esperar al helicóptero pero ya no estaba más mi nena, no los puedo culpar por eso".

El fiscal Carballo informó que la autopsia practicada al cuerpo de la adolescente determinó que murió por un paro cardiorrespiratorio y que pedirá informes médicos a las instituciones donde se atendía en Rosario.