Familiares de la enfermera detenida aseguran que Brenda «no tiene nada que ver»

La noticia sigue generando consternación en el país. Cinco bebés muertes, otros tantos con secuelas y un caso envuelto en un hermetismo pocas veces visto.

En las últimas horas el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de una enfermera del Hospital Neonatal en la causa que se investiga por la muerte de los bebés recién nacidos.

Noticias Relacionadas Sería inminente la detención de una enfermera del Hospital Neonatal

Finalmente Brenda Agüero, de 27 años, fue detenida y quedó imputada por el "delito de homicidio calificado reiterado". La mujer que trabajaba en el Hospital Neonatal desde el año 2020 y previamente había trabajado en el Sanatorio Allende, está acusada de haber asesinado a cinco bebés.

En tanto, los familiares de Agüero afirman que Brenda "es una perejil" en la causa. En diálogo exclusivo con la emisora Cadena 3, su madre aseguró: "En un país normal, es imposible que la acusen. Para acá puede pasar cualquier cosa. Mi hija no mató a ningún bebé, ella se deslomó para estudiar Enfermería, es lo que le apasioná. Andá al Sanatorio Allende, donde empezó a trabajar en 2018 y preguntá qué concepto tienen de ella. Nunca tuvo ningún problema. En 2020, en medio de la pandemia, entró en el Neonatal. Trabajaba todo el día en los dos lugares. No daba más. Hasta que dejó el Allende y se quedó con el Neonatal. Ese fue su error, quedarse en ese lugar donde pasan tantas cosas", dijo Cristina.

Posteriormente, agregó: "¿De qué la va a acusar el fiscal? Si mi hija no hizo nada. Brenda no inyecta a los bebés, ni los toca. Su trabajo en el Neonatal es con las mamás, ella se queda asistiendo a las mamás de los recién nacidos. No hay nadie que pueda decir que la haya visto con una jeringa en la mano".

Además de Brenda, otras cuatro personas que trabajan en el hospital quedaron imputadas por "omisión de deberes de funcionario público". Se trata de la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, y las jefas del departamento de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales.