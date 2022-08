Otro relato salvaje: Un viaje de terror en un colectivo de Carlos Paz

Una secuencia salida de la película «Relatos Salvajes» se vivió el jueves pasado dentro de un colectivo urbano de Villa Carlos Paz, donde un sujeto comenzó a agredir a golpes de puño a un pasajero que llevaba su pequeña hija de dos años en sus brazos. El hecho se registró en el interior de una unidad perteneciente a la empresa Villa Bus y trascendió que se radicó una denuncia en la unidad judicial.

Todo comenzó cuando el hombre agredido le solicitó a un menor de edad (que viajaba sentado) que le cediera el asiento a una mujer que había subido con sus dos hijos. El niño mantuvo un cruce de palabras con el sujeto y cuando llegó a la parada donde tenía que bajarse, subió al colectivo su padre y empezó a agredir al pasajero.

«Yo subí al colectivo en la zona del Puente del Centenario con mis hijos de tres y once años. Un hombre que tenía una nena de dos años a upa y un nene de cuatro años aproximadamente, iba parado y le dice al chico que tenía al lado (de unos doce años) que me cediera el asiento. El chico iba con un celular y no le hizo caso, así que el hombre le tocó el hombro y le dijo que me lo diera. El niño lo miro con mucho desprecio y le dijo: ´Que sea la última vez que me hablás así´. Cuando llegamos a la parada del supermercado Becerra, el nene se baja, sube el padre y le indica quién era el hombre que había hablado con él. Le dijo: ´¿es este?´ y el chico dijo que sí, fue entonces que sin mediar palabras, le propinó al hombre por lo menos tres golpes de puño»; contó la mujer, todavía conmocionada por la situación vivida.

«Yo lo único que hice fue cubrir a mi hija, porque tenía miedo que por haberme dado el asiento, me pegara a mí también. El señor agredido solo alcanzó a cubrir a la nena que tenía en brazos. Todos los pasajeros comenzaron a gritarle al agresor y le decían que nadie había golpeado a su hijo, pero la situación seguía y el chofer no hacía nada. El padre del nene estaba muy sacado y violento, fue de terror lo que vivimos. Nadie llamó a la Policía, ni al servicio de emergencias y arriba del colectivo íbamos nosotros con los cuatro niños, un anciano y una mujer con un bebé»; aseguró.

La mujer también se mostró perturbada por la actitud que mostró el hijo del agresor. «El nene se quedó quieto, sin decir nada y tranquilo. Nunca dijo que el hombre no le había hecho nada. Claramente, ya lo vio a su padre hacer lo mismo otras veces».

Según pudo conocer EL DIARIO, el pasajero agredido sufrió un corte en su labio y radicó una denuncia en la unidad judicial.