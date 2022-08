Piden la liberación de ambientalistas que bloqueaban obras de la Autovía

Un grupo de ambientalistas reclamó frente a la Departamental Punilla de Villa Carlos Paz la liberación de cuatro vecinos que fueron detenidos durante la mañana de este sábado tras bloquear las obras qué se llevan a cabo para construir la autovía de Punilla.

Los detenidos habían accionado en el momento en que el personal del obrador trabajaba con las maquinarias impidiéndoles el paso a la vez que proferían insultos, motivos por lo que fueron aprehendidos.

Hasta el momento dos de los detenidos fueron puestos en libertad.

La obra que impulsa la empresa Caminos de las Sierras y el gobierno provincial es resistida por el impacto que podría tener sobre el ambiente y los yacimientos arqueológicos de la región.

Las detenciones

Esta mañana, fueron aprehendidas cuatro personas que intentaron impedir el avance de las topadoras en la zona de la reserva del Río Yuspe y se dispuso su traslado hacia la comisaría de Cosquín. Se trata de vecinos que también pretendían registrar el avance de las máquinas sobre sitios históricos y de gran valor ambiental.

A través de un comunicado que difundieron en las últimas horas, desde las asambleas ambientalistas denunciaron: «La Policía y el Poder Judicial siguen violando la constitución y el Acuerdo de Escazú. Esta mañana fueron detenidas cuatro personas en la zona del Río Yuspe, están prisioneras en la Comisaría de Cosquín. En estos momentos la población se está concentrando frente a la comisaría, Obispo Bustos y San Martín, esquina de la Plaza del Folclore».

«Denunciamos también que la policía está llevando adelante un operativo ilegal bloqueando el acceso a la zona de la juntura, para que no se filme la destrucción de sitios arqueológicos. No dejan a otros vecinos registrar el daño que están causando ni acompañar al equipo de arqueólogos. Los efectivos policiales no se identifican ni muestran sus órdenes»; cuestionaron.