Asaltaron al intendente de Santa Fe: le robaron las zapatillas

El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, fue asaltado este sábado cerca de las 11 mientras realizaba una caminata matutina en la ciudad de Santo Tomé, de esa misma provincia.

Un delincuente lo amenazó con un arma y le exigió sus zapatillas, ante lo cual el intendente no se resistió y se las entregó.

Aunque el funcionario dio aviso a la policía, no pudieron dar con el delincuente.

Cómo fue el robo al intendente de Santa Fe

Según trascendió, Jatón suele realizar caminatas habitualmente los sábados por la mañana, como parte de su rutina aeróbica. Este sábado por la mañana se encontraba caminando en la costanera de Santo Tomé.

Fuentes oficiales del municipio señalaron al diario UNO Santa Fe que una persona detuvo la marcha del mandatario, le apuntó con un arma y le robó las zapatillas. No hubo violencia física porque aparentemente el ex periodista y actual intendente de la capital provincial no se resistió.

Después de cometer el robo, el delincuente se alejó del lugar y cerca de allí fue recogido por un cómplice.

Jatón dio avioso a agentes del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que acudieron a su auxilio pero no pudieron dar con los asaltantes. Tras contarles lo sucedido, abandonó el lugar.

Luego, en diálogo con Aire de Santa Fe, el intendente santafesino confirmó el episodio de inseguridad del que fue víctima y también se expresó en sus redes sociales.

Qué dijo el intendente de Santa Fe tras ser asaltado

“Queridos vecinos y vecinas. Hoy fui víctima de un robo como tantos otros santafesinos y santafesinas. Estas tristes situaciones confirman lo que decimos sobre mejorar los patrullajes”, manifesptó, por un lado.

Además destacó que lo que le pasó ratifica lo que están haciendo: “brindar oportunidades, integrar y mejorar los controles”.