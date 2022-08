Denuncian estafas millonarias con un loteo ilegal en las sierras

Una denuncia se radicará en la unidad judicial de Villa Carlos Paz por supuestas estafas vinculadas a la venta de terrenos en un loteo ubicado entre Santa Cruz del Lago y Parque Síquiman.

Se trata de un predio cercano al complejo El Pato que se promocionaba con servicio de agua y luz, pero en realidad no estaba aprobado y tampoco contaba con inscripción en la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba.

Según pudo conocer EL DIARIO, los lotes comenzaron a venderse en el 2019 y habría varios estafados.

El abogado Carlos María Cardeilhac dialogó con EL DIARIO y sostuvo: «Mi cliente pagó un monto en el año 2019 que, al valor actual del dólar, son más de veinte mil dólares por un lote que supuestamente tenía agua y luz, pero en realidad no tenía nada. No está determinado cual es el lote, no está inscripto en Rentas y el loteo no está aprobado. Hay muchos estafados que atraviesan la misma situación, algunos han alcanzado un acuerdo con el empresario Rodolfo Tegano (que era quien vendía los lotes) y otros directamente han devueltos los terrenos».

«Este señor vendía los lotes sabiendo que nunca daría los servicios prometidos, entonces no estamos hablando de un incumplimiento contractual sino de una estafa. Lo más importante es que vendía los terrenos sabiendo que no podría entregar la escritura traslativa de dominio»; concluyó el letrado.