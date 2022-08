Dramático desalojo: Vicente se quedó en la calle con su familia

Vicente Osvaldo Pérez nació hace 62 años en Villa Carlos Paz y se hizo conocido por vender pan casero, desde hace 15 años, en la esquina del Hospital Gumersindo Sayago. Esta mañana, la justicia ordenó que desalojara la vivienda que habita con su familia en el barrio Playas de Oro, asegura que no tiene a dónde ir y que le «cortaron las manos».

Indignación, impotencia y dolor son algunos de los sentimientos que Vicente, su esposa y sus hijos sintieron en las últimas horas, cuando se hizo efectivo el desalojo de la precaria casa ubicada sobre las márgenes del Río San Antonio.

Un conflicto con la supuesta dueña del terreno donde se encuentra su hogar, hizo que quedara en la calle y pide ayuda para acceder un lote y construir una nueva casa.

Vicente se mostró consternado por la situación y manifestó a EL DIARIO: «Vinieron con una orden de desalojo y no pudo haber ningún diálogo con quien dice ser la dueña del terreno donde vivo hace quince años. Yo no he visto ningún papel, no sé si tiene escritura o no. No sé si es la dueña o es viveza para quedarse con la casa. A mí no me mostraron nada más que la orden de desalojo y lo único que sé, es que esta noche no tenemos dónde dormir».

«Nosotros vivíamos día a día, tenemos que trabajar para comer. ¿Ahora cómo vamos a hacer? En esta propiedad, vivíamos mi suegro, mi señora, mis dos hijos y yo. Con nosotros vive mi suegro, una persona con discapacidad que está postrado en la cama y que no podemos llevar a ningún geriátrico. Nosotros vivíamos de hacer pan y vender en la esquina del hospital y toda mi familia vive de esto, hoy nos cortaron las manos y no podemos hacer más»; añadió.

«No tenemos nada, acá llegamos porque una persona nos mandó acá. Nosotros no usurpamos ni nada, vino una persona de apellido Cattaneo que nos cobraba un alquiler por tres años y después dejó de venir. Ahora apareció esta mujer y ese hombre no vino más. Vamos a ver si alguien nos permite dormir en algún lado esta noche hasta que tengamos a donde dormir. Ojalá la Municipalidad pueda intervenir y darnos algún lote, somos gente trabajadora. Mis hijos trabajan en la construcción, yo he sido constructor toda la vida, y si nos dan un lugar y materiales, nos haremos nuestra casa»; reconoció Vicente.

Consultado sobre el momento que está pasando, dijo: «Es muy duro lo que estamos pasando, habíamos recibido un par de avisos pero no tenemos a dónde ir. Nosotros una vez fuimos a DIPAS y se nos informó que esto pertenecía al río, que no podía tener dueños y que seríamos indemnizados el día que pasara la costanera. Tres supuestos dueños vinieron acá, uno que era secretario de Deportes de Córdoba y siento mucha indignación. Tengo 62 años y me dejaron en la calle, tengo diabetes, artrosis y no puedo hacer nada. No tengo otra cosa más que esto, hacer mi pan y vivir de eso».