Fueron amenazados y temen que Georgina haya sido asesinada

La familia de Georgina Bustos, la joven desaparecida en Tanti, denunció que recibieron amenazas y mensajes donde se les aseguraba que había sido asesinada. Piden que se investigue un número telefónico y sospechan que podría tratarse de la ex pareja de la mujer, a quien acusan de haber ejercido violencia de género contra ella.

Esta tarde, se hizo una movilización por las calles de la ciudad para exigir la aparición con vida de Georgina y piden que se intensifiquen las tareas investigativas para tratar de identificar su posible paradero.

«Han amenazado a la madre de Georgina y le dijeron que habían matado a su hija. Entregamos esos mensajes a la Policía y hay un número de teléfono que tienen que rastrear, estamos hablando de la vida de una persona y no podemos estar esperando. El mensaje llegó anoche a las 20 horas y todavía no tenemos respuestas»; denunció Valeria, la tía de Georgina.

«Hubo muchos mensajes previos y no sabemos quien los envía, es alguien que supuestamente se hacía pasar por Georgina y que anoche manifestó que la había matado. Después dijo que sería su pareja y no entendemos cómo no se hace nada ni se rastrea el número telefónico, parece que nos quieren entregar a Georgina en un cajón»; aseguró.

«La gente dice muchas cosas y supuestamente la vieron el sábado posterior a su desaparición, a las dos de la mañana, en la Terminal de Carlos Paz. El lunes pasado hemos pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber si es cierto y todavía no las entregaron»; completó la mujer.