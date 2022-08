Denuncian un «mal accionar» de bomberos en las islas frente a Rosario

Brigadistas y ambientalistas denunciaron un mal accionar de los bomberos de Entre Ríos en la lucha contra el fuego en islas ubicadas frente a Rosario. Durante una entrevista concedida esta mañana a Cadena 3, el cordobés Daniel Buelink, dijo que no se aplican las técnicas adecuadas.

«Estaban haciendo un contrafuego, cuando no había otro fuego. Con tres bomberos hacías perímetro con las palas nomás y ya estaba, pero había como diez bomberos. Me metí, pedí colaborar y me dijeron que sí, después me dijeron que nos retiráramos porque iba a venir un avión hidrante. Me pareció raro por qué un avión hidrante de 50 mil litros de agua si era un fuego pequeñito»; contó.

«Más tarde encaramos con un grupo de brigadistas y autoconvocados, llegamos al lugar del foco donde se veía el humo y había bomberos en el lugar. Me encontré con bomberos, me dicen que sí podíamos colaborar pero que estaban esperando un avión hidrante y que nos retiráramos. Era un circo armado, lo vimos con nuestros propios ojos: bomberos actuando de una manera completamente inapropiada como profesionales. Les consulté por qué se manejaban de esa forma y hubo un par de tironeos, hubo bronca y me retiré»; agregó el hombre.

«A un compañero le reconocieron que el trabajo que hacían no está bien, pero que ellos cumplen ordenes de las autoridades. Nos dijeron que se prendía al costado de la ruta para jugar con la gente, e incluso lo hicieron cuando el viento justo iba hacia la ciudad, era muy evidente. Más tarde cayó Gendarmería diciendo que nos teníamos que ir»; completó.