Generación Zoe: Buscan reparar el daño a los ahorristas de Villa María

Los responsables de la oficina que Generación Zoe tenía en la ciudad de Villa María expresaron su voluntad de reparar a los ahorristas damnificados. Se trata de la familia Álvarez, quienes están imputados y detenidos por estafa reiterada y asociación ilícita en una causa que tiene como principal acusado a Leonardo Cositorto.

Claudio Álvarez, Silvia Fermani, Ivana Álvarez y Florencia Álvarez manifestaron, a través de su abogado defensor, que se sienten «con la responsabilidad moral» de reparar en la medida de lo posible a los afectados.

El letrado dijo que ellos estaban a cargo de la sucursal pero no de la empresa y que colaboraron con la investigación. «Creyeron en todo momento que se encontraban en un marco legal, cuando así no lo era. Desconocían porque no tenían acceso a ese tipo de manejo de la empresa y si estaban o no autorizados a funcionar»; expresó Javier Marco a El Doce.